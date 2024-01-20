أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية (فيديو)

وسجل يزن النعيمات الهدف الثاني للأردن في الدقيقة 45+6 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتعود آخر مواجهة بين الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا إلى نسخة 2004 عندما تعادلا سلبيًا.

وفي الجولة الأولى فاز منتخب الأردن 4/0 على ماليزيا وفاز منتخب كوريا الجنوبية 3/1 على البحرين.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا، وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.