أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية (فيديو)
فوز الأردن يعني تأهله إلى دور الـ16.
أنهى منتخب الأردن الشوط الأول متقدمًا 2/1 على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2023.
وتقدم منتخب كوريا الجنوبية من ضربة جزاء سجلها هيونغ مين سون في الدقيقة التاسعة.
وتعادل منتخب الأردن بهدف عكسي سجله "بارك يونغ وو" في الدقيقة 38.
وسجل يزن النعيمات الهدف الثاني للأردن في الدقيقة 45+6 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وتعود آخر مواجهة بين الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا إلى نسخة 2004 عندما تعادلا سلبيًا.
وفي الجولة الأولى فاز منتخب الأردن 4/0 على ماليزيا وفاز منتخب كوريا الجنوبية 3/1 على البحرين.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا، وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.