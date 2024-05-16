ارتفاع آمال مانشستر يونايتد وتشيلسي في المشاركة الأوروبية
فاز مانشستر يونايتد 3-2 على ضيفه نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل قبل جولة من النهاية.
افتتح كوبي ماينو التسجيل ليونايتد بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتمريرة من أماد ديالو إلى ماينو غير المراقب الذي سدد في الشباك من مدى قريب.
وبدا نيوكاسل أخطر بعد التأخر في النتيجة وأهدر عدة فرص أبرزها في الدقيقة 36 حين أنقذ كاسيميرو هدفا محققا بعدما أبعد ضربة رأس من المدافع دان بيرن من على خط المرمى.
وبعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أدرك أنتوني جوردون التعادل لنيوكاسل بعدما تلقى تمريرة عرضية من جاكوب ميرفي ليقابلها بتسديدة في الشباك من مدى قريب.
وكاد ألكسندر إيساك أن يخطف التقدم لنيوكاسل بعدها بدقيقتين لكن سفيان أمرابط أبعد تسديدة المهاجم الدولي السويدي قبل وصولها إلى المرمى.
وتقدم يونايتد مجددا في الدقيقة 57 بعدما استغل ديالو إبعاد خاطئ من الدفاع لتمريرة عرضية من ركلة ركنية ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك نيوكاسل.
وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 85 بعدما راوغ مدافع نيوكاسل وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أطلق لويس هال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضيف الهدف الثاني ويقلص الفارق لنيوكاسل.
ورفع فريق المدرب إريك تين هاغ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز السابع.
فرصة تشيلسي في بلوغ بطولة أوروبية ترتفع بعد الفوز 2-1 في برايتون
عزز تشيلسي حظوظه في بلوغ بطولة أوروبية الموسم المقبل بعدما سجل هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.
ومنح كول بالمر التقدم لتشيلسي في الدقيقة 34 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مارك كوكوريا ليسجل اللاعب الشاب هدفه رقم 22 في الدوري.
وسجل نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة منخفضة.
وتعرض البديل ريس جيمس للطرد قرب النهاية بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لتدخله بعنف على جواو بيدرو مهاجم برايتون.
وسدد سيمون أدينجرا مهاجم برايتون في القائم الأيمن في الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل داني ويلبيك هدف تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة.
ورفع تشيلسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، متقدما بفارق ثلاث نقاط على نيوكاسل السابع.
وظل برايتون في المركز العاشر وله 48 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: