خذلناكم وأنا مُحطم.. رسالة مؤثرة من محمد صلاح لجماهير ليفربول بعد عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

وضمن مانشستر يونايتد تواجده في فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما فاز على تشيلسي مساء الخميس، ورفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نيوكاسل الرابع، بينما سيتجه ليفربول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

ونشر محمد صلاح، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة وعلق عليها قائلًا: "أنا محطم للغاية، لا يوجد عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا".

وأضاف: "نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى. أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".