زكرياء أبوخلال يكشف سبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز ونانت

كشف المغربي زكرياء أبوخلال لاعب تولوز سبب عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام نانت، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

وكتب "أبوخلال" عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد قررت عدم المشاركة في مباراة اليوم.. أولًا وقبل كل شيء أريد أن أؤكد أنني أُكن الاحترام لكل شخص، بغض النظر عن تفضيلاته الشخصية، جنسه أو دينه أو خلفيته.. الاحترام هو قيمة أقدّرها بشكل كبير، ويمتد إلى الآخرين

وأضاف: "ولكنه يشمل أيضًا احتراك معتقداتي الشخصية، وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص المناسب للمشاركة في هذه الحملة، وآمل بصدق أن يتم احترام قراري، تمامًا كما نرغب جميعًا أن نُعامل باحترام".