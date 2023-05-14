زكرياء أبوخلال يكشف سبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز ونانت
كشف المغربي زكرياء أبوخلال لاعب تولوز سبب عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام نانت، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.
وكتب "أبوخلال" عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد قررت عدم المشاركة في مباراة اليوم.. أولًا وقبل كل شيء أريد أن أؤكد أنني أُكن الاحترام لكل شخص، بغض النظر عن تفضيلاته الشخصية، جنسه أو دينه أو خلفيته.. الاحترام هو قيمة أقدّرها بشكل كبير، ويمتد إلى الآخرين
وأضاف: "ولكنه يشمل أيضًا احتراك معتقداتي الشخصية، وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص المناسب للمشاركة في هذه الحملة، وآمل بصدق أن يتم احترام قراري، تمامًا كما نرغب جميعًا أن نُعامل باحترام".
رفض مصطفى محمد
وكان المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت قد رفض المشاركة أمام تولوز.
وكشفت صحيفة "ليكيب" سبب استبعاد مصطفى محمد لاعب نانت، وأوضحت أن المهاجم المصري رفض ارتداء شارة دعم المثليين.
وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد سافر مع لاعبي نانت لكنه رفض ارتداء شارة دعم المثليين، وبالتالي لن يلعب في المباراة.
وانتهت المباراة، التي تأجلت لمدة ساعة ونصف، على التعادل السلبي.
تأجيل المباراة
وتقرر تأجيل مباراة تولوز مع نانت، وجاء قرار التأجيل بسبب وجود حقيبة في الملعب، وتقرر تأجيل المباراة من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 16:30.
وقالت صحيفة "ليكيب" إنه تم استدعاء خدمات إزالة الألغام إلى مكان الحادث.