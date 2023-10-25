دوري أبطال أوروبا: برشلونة يضع قدمًا في دور الـ16 بالفوز على شاختار

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى صدارة المجموعة، بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، ويقترب أكثر من التأهل.

فيما تجمد رصيد شاختار عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي الذي يلعب، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مع رويال أنتويرب البلجيكي.