دوري أبطال أوروبا: برشلونة يضع قدمًا في دور الـ16 بالفوز على شاختار
وضع برشلونة الإسباني قدمًا في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على شاختار دونتيسك الأوكراني 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بالمسابقة.
رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى صدارة المجموعة، بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن ويقترب أكثر من التأهل.
وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 28، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 62 سجل جيورجي سوداكوف الهدف الوحيد لشاختار.
ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى صدارة المجموعة، بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، ويقترب أكثر من التأهل.
فيما تجمد رصيد شاختار عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي الذي يلعب، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مع رويال أنتويرب البلجيكي.