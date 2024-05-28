من هو أسامة ترغالين مفاجأة الركراكي في قائمة منتخب المغرب؟
أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، القائمة النهائية التي ستشارك في المعسكر التدريبي المغلق، استعدادًا لمباراتي زامبيا وجمهورية الكونغو، في السابع والـ11 من يونيو المقبل، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة الظهور الأول للاعب أسامة ترغالين، نجم لوهافر الفرنسي، والذي كان استدعاؤه بمثابة المفاجأة.
ويعد ترغالين لاعب خط وسط المنتخب المغربي تحت 23 عامًا، من أبرز المواهب التي برزت في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ولفت إليه انتباه مجموعة من الأندية الفرنسية في عمر مبكر.
وانضم اللاعب الشاب لنادي أولمبيك مارسيليا عام 2020، ثم انتقل إلى صفوف ألانيا سبور التركي على سبيل الإعارة موسم 2021-2022، قبل أن ينتقل إلى صفوف لوهافر الفرنسي في الميركاتو الشتوي عام 2023، وحقق معه الصعود إلى الدوري الفرنسي.
وقدم ترغالين موسما متميزا مع فريقه الفرنسي، حيث نجح في حجز مكان أساسي مع لوهافر ولا سيما في المباريات الأخيرة، بمشاركته في 16 مباراة في كافة البطولات.
كما استطاع الفوز رفقة المنتخب المغربي الأولمبي العام الماضي بكأس أفريقيا لأقل من 23 عاما، وكان صاحب هدف الفوز في البطولة أمام منتخب مصر في الأشواط الإضافية.
ويمتاز ترغالين بمهارته ومرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب في عدة مراكز في خط وسط الميدان.
وأشاد الركراكي في مؤتمره الصحفي بإمكانيات اللاعب الشاب، مؤكدا أنه كان يتابع تيرغالين منذ أن كان مدربًا للفتح الرياضي، ومعجب بقدراته، ويؤمن بأنه سيشاهده يومًا ما يلعب لفريق كبير.