من هو أسامة ترغالين مفاجأة الركراكي في قائمة منتخب المغرب؟

أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، القائمة النهائية التي ستشارك في المعسكر التدريبي المغلق، استعدادًا لمباراتي زامبيا وجمهورية الكونغو، في السابع والـ11 من يونيو المقبل، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة الظهور الأول للاعب أسامة ترغالين، نجم لوهافر الفرنسي، والذي كان استدعاؤه بمثابة المفاجأة.

ويعد ترغالين لاعب خط وسط المنتخب المغربي تحت 23 عامًا، من أبرز المواهب التي برزت في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ولفت إليه انتباه مجموعة من الأندية الفرنسية في عمر مبكر.