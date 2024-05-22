نجم الزمالك يتمنى تتويج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي (فيديو)
تمنى التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، فوز الترجي على نظيره الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد القاهرة.
وقال المثلوثي، في تصريحات لإذاعة IFM التونسية، اليوم الثلاثاء: "ذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي كانت مباراة متكافئة بين الفريقين وسريعة للغاية".
وأضاف: "الترجي لديه الخبرة الكافية لمواجهة أجواء مباراة العودة ضد الأهلي على استاد القاهرة، ومعتاد على ذلك، وهذه المباريات النهائية تُحسم بتفاصيل صغيرة، إن شاء الله الترجي يكون بطل إفريقيا ويفوز بالكأس أمام الأهلي".
وعن غياب مواطنه علي معلول عن اللقاء، أشار: "غياب معلول عن الأهلي أمر جيد بالنسبة للترجي؛ لأنه يمكنه أن يسجل أو يصنع من بين أسنانك، في النهاية أتمنى أن يكون الترجي في يومه ويفوز بدوري أبطال أفريقيا".
وكان المثلوثي قد توج رفقة الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان، في إياب المباراة النهائية، بهدف من دون مقابل.
وتعادل الأهلي سلبيا مع الترجي في مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.
ويحتاج الأهلي في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب الـ12 لدوري أبطال أفريقيا، في حين يحتاج الترجي إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب الخامس في البطولة القارية.