نجم الزمالك يتمنى تتويج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي (فيديو)

تمنى التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، فوز الترجي على نظيره الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد القاهرة.

وقال المثلوثي، في تصريحات لإذاعة IFM التونسية، اليوم الثلاثاء: "ذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي كانت مباراة متكافئة بين الفريقين وسريعة للغاية".

وأضاف: "الترجي لديه الخبرة الكافية لمواجهة أجواء مباراة العودة ضد الأهلي على استاد القاهرة، ومعتاد على ذلك، وهذه المباريات النهائية تُحسم بتفاصيل صغيرة، إن شاء الله الترجي يكون بطل إفريقيا ويفوز بالكأس أمام الأهلي".