"الكارت الأزرق يغير وجه كرة القدم".. هذا ما نعرفه عن العقوبة الجديدة

ويسعى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تعديلات على قوانين كرة القدم في الفترة المقبلة، والتي من أهدافها زيادة صلاحيات تقنية الفيديو، والتي تهدف لتحسين جودة الحكام.

وشرحت الصحيفة طريقة استخدام الكارت الأزرق في الملاعب، حيث سيقوم الحكم بموجبه بطرد اللاعب لمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على الحكم.

وأوضحت: "في حال حصول اللاعب على كارت أزرق مرتين في المباراة؛ هذا يعني رسميًا حصوله على كارت أحمر".

كما أنه في حالة حصول اللاعب على كارت أزرق وآخر أصفر في المباراة؛ هذا يعني رسميًا حصوله على كارت أحمر وطرد على الفور.