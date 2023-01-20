كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تجرى قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل 8 أندية كلها من دوري الدرجة الأولى الإسباني، مما يجعل القرعة مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الكلاسيكو.

وتقام القرعة اليوم الجمعة الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت القاهرة، وستكون القرعة مفتوحة على كافة الاحتمالات، ما يعني أنها قد تسفر عن كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أو ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.