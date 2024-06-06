تصفيات آسيا: السعودية تتأهل للمرحلة التالية بالفوز على باكستان
ضمن المنتخب السعودي التأهل إلى المرحلة التالية من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 3-صفر على باكستان اليوم الخميس.
وسجل فراس البريكان هدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم مصعب الجوير النقاط الثلاث للسعودية بهدف آخر في الشوط الثاني.
ورفعت السعودية رصيدها بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السابعة متفوقة بفارق ست نقاط عن الأردن الذي يلعب في وقت لاحق اليوم أمام طاجيكستان.
فيما واصلت باكستان البحث عن النقطة الأولى لها في التصفيات بعد خسارة خمس مباريات، وتتذيل ترتيب المجموعة قبل جولة على نهاية هذه المرحلة.
ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات التسع إلى المرحلة التالية في المنافسة للحصول على مقعد من أصل ثمانية مقاعد مضمونة لقارة آسيا في كأس العالم التي تضم 48 منتخبا والتي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.