تصفيات آسيا: السعودية تتأهل للمرحلة التالية بالفوز على باكستان

فيما واصلت باكستان البحث عن النقطة الأولى لها في التصفيات بعد خسارة خمس مباريات، وتتذيل ترتيب المجموعة قبل جولة على نهاية هذه المرحلة.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات التسع إلى المرحلة التالية في المنافسة للحصول على مقعد من أصل ثمانية مقاعد مضمونة لقارة آسيا في كأس العالم التي تضم 48 منتخبا والتي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.