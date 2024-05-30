نجم ليفربول يصدم الاتحاد والنصر

الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك أكثر من ناد سعودي يرغب في ضم حارس عالمي على رأسها نادي الاتحاد وكذلك النصر.

ولكن وجه أليسون صدمة لناديي النصر والاتحاد، حيث يتجه إلى للاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل على الأقل، رغم الشكوك التي أحاطت بمستقبله.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن ليفربول يخطط للاحتفاظ بأليسون ضمن قائمته للموسم الجديد.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "كان هناك اهتمام من أندية سعودية في مارس الماضي بالتعاقد مع أليسون لكن لم يحدث جديد على صعيد التفاوض".

واختتم: "الأولوية لأليسون وليفربول الحفاظ على الارتباط بينهما في الفترة المُقبلة".