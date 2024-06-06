تأهل المنتخب الفلسطيني لكأس آسيا والمرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال 2026

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضًا فوز أستراليا على بنجلادش 2-صفر في دكا.

وحافظ منتخب أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات مقابل ثماني نقاط لفلسطين وثلاث للبنان ونقطة لبنجلادش إذ ضمنت أستراليا وفلسطين التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والحصول على بطاقتي التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة في 11 يونيو حزيران إذ تلتقي أستراليا مع فلسطين في بيرث ولبنان مع بنجلادش في دكا.