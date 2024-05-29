الهلال يعلن رسميًا تجديد عقد جيسوس

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تجديد تعاقده مع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، لمدة موسم مقبل.

ونشر النادي صورًا من تجديد تعاقد المدرب البرتغالي، وعلّق عليها: "بطـل الـدوري الذهبـي.. وجيسـوس معـًا لعـام آخر، بالتوفيـق لـ(سـيّـد التكتيـك)".

وتولى جيسوس (69 عاما) مسؤولية الهلال في حقبته الثانية في 2023، وقاد الفريق للفوز بالدوري الموسم المنقضي دون أي خسارة مسجلا 101 هدف واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.

ووفقًا لما ذكرته سابقة، فقد جاء تحرك إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لتمديد عقد جيسوس من أجل ترتيب أوضاع الفريق استعدادًا للموسم المقبل، والمحافظة على الاستقرار الفني والإداري، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت حتى الآن.

وختم نادي الهلال منافسات دوري روشن السعودي دون خسارة، بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة.