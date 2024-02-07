إصابة سعيد الحربي بالتصلب الضموري اللويحي

ولد سعيد مرزوق الحربي (28 اغسطس 1982)، وكانت آخر تجاربه مع نادي الزلفي.

ولعب الحربي سابقاً مع الشباب والحزم والشعلة وبيشة.

وكانت فترة توجه الحربي مع الشباب، ولعب معه حتى عام 2004.

وبعد هذه الفترة انتقل الحربي إلى نادي الحزم، ومن ثم إلى نادي الشعلة.