رياضة
إصابة سعيد الحربي بالتصلب الضموري اللويحي
أعلن سعيد الحربي، حارس مرمى نادي الشباب السعودي السابق، إصابته بمرض التصلب الضموري اللويحي.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "تم تشخيصي بمرض التصلب الضموري اللويحي.. الحمد لله على ما قضى.. دعواتكم لعل من بينكم أحد قريب من الله".
وأضاف: "شكرا لمشاعركم الجياشة أدامكم بكل صحة وعافية ولا ترون مكروه".
ولد سعيد مرزوق الحربي (28 اغسطس 1982)، وكانت آخر تجاربه مع نادي الزلفي.
ولعب الحربي سابقاً مع الشباب والحزم والشعلة وبيشة.
وكانت فترة توجه الحربي مع الشباب، ولعب معه حتى عام 2004.
وبعد هذه الفترة انتقل الحربي إلى نادي الحزم، ومن ثم إلى نادي الشعلة.