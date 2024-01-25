"سبب طبي قوي" يمنع إمام عاشور من المشاركة أمام الكونغو الديموقراطية
أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن إمام عاشور لاعب خط وسط الفراعنة، سيغيب عن مباراة الكونغو الديموقراطية، بعد إصابته بارتجاج في المخ.
ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وقال أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إمام سيغيب عن المباراة؛ إذ تحتاج إصابته إلى راحة.
وتابع :"إمام سيظل تحت الرعاية لمدة قد تزيد على 24 ساعة".
وأردف :"وفقا لبروتوكول إصابات الرأس، فمشاركة إمام عاشور ضد الكونغو الديمقراطية صعبة للغاية، وذلك بسبب ضرورة تطبيق برنامج علاجي مدته 6 أيام".
وتعرّض إمام عاشور لاعب منتخب مصر للإصابة بارتجاج في المخ، خلال مران الفريق أمس الأربعاء، في أبيدجان، استعدادا لمباراة ثمن النهائي.
إمام تعرض للاصابة دون التحام من أحد؛ إذ كان يحاول لعب كرة خلفية مزدوجة فسقط على رأسه.
وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب المصري؛ إذ توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور، حيث أجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ.