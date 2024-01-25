"سبب طبي قوي" يمنع إمام عاشور من المشاركة أمام الكونغو الديموقراطية

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن إمام عاشور لاعب خط وسط الفراعنة، سيغيب عن مباراة الكونغو الديموقراطية، بعد إصابته بارتجاج في المخ.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إمام سيغيب عن المباراة؛ إذ تحتاج إصابته إلى راحة.