باريس سان جيرمان يصدم مدرب منتخب فرنسا قبل أولمبياد 2024

كشفت صحيفة "واست فرنس" (OUEST FRANCE) الفرنسية أن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الممتاز، قرر بشكل نهائي عدم تسريح لاعبيه وارن زائير إيمري وبرادلي باركولا لمعسكر منتخب فرنسا الأولمبي في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، لن يسمح لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، للنجمين وارن زائير إيمري وبرادلي باركولا؛ لاعبي الفريق الأول، بالمشاركة في أولمبياد 2024 مع المنتخب الأولمبي الفرنسي، وذلك بين 24 يوليو و9 أغسطس من العام الجاري.

ووصفت الصحف الفرنسية قرار الفريق الباريسي بأنه ضربة قوية لاختيارات تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، بالتزامن مع رفض أندية أوروبية أخرى تسريح لاعبيها، في مقدمتها ريال مدريد الإسباني، الذي حسم موقفه بشكل رسمي من مشاركة 3 لاعبين فرنسيين، هم: كامافينغا وتشواميني وفيرلاند، فضلا عن الوافد الجديد كيليان مبابي.