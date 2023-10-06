حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة في موسم انتقالات يناير
كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن حقيقة إمكانية عودة ليو ميسي إلى نادي برشلونة على سبيب الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكانت بعض التقارير قالت في وقت سابق إن إدارة برشلونة تسعى للحصول على خدمات ميسي في انتقالات يناير المقبل، لمساعدة الفريق في مشواره بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ونقلت الصحيفة الكتالونية عن مصادر في نادي إنتر ميامي رده حول شائعات إمكانية إعارة ميسي لبرشلونة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "استفسرنا من مصادر في إنتر ميامي ومن ميسي أكدوا لنا أنه لم يتم أبداً مناقشة هذا الاحتمال في أي وقت".
وأضافت: "لم يتم مناقشة أي شيء بشأن إمكانية الإعارة المحتملة.. صحيح أن خورخي ماس أكد لميسي الاستعداد التام لنيل التكريم في برشلونة، لكن لم يتم التفكير في موضوع الإعارة أو الحديث عنه".
واختتمت: "هذا هو الوضع حاليًا لكن قد يحدث تغير في الساعات أو الأيام القادمة سنرى".
وكان ميسي رحل عن صفوف الفريق الكتالوني في صيف 2021، ومن ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد ذلك، انضم لصفوف إنتر ميامي في صيف 2023.
وأصبح ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه، الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.
وغاب ميسي عن آخر 4 مباريات لإنتر ميامي نتيجة الإصابة التي تعرَّض لها ضد تورونتو في وقت سابق من الشهر الماضي.