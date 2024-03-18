تطورات الحالة الصحية لباروني المدير العام لفيورنتينا بعد تعرضه لأزمة قلبية

قال فيورنتينا الإيطالي، اليوم الإثنين، إن جو باروني المدير العام للنادي، لا يزال في المستشفى على أجهزة الإنعاش بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وتأجلت مباراة فيورنتينا في الدوري الإيطالي أمام أتلانتا، أمس الأحد، بعد انهيار باروني أثناء مغادرة الفريق الفندق الذي يقيم فيه.

وتم نقل باروني، الذي سيبلغ من العمر 58 عاما، يوم الأربعاء المقبل، إلى مستشفى في ميلانو.

وقال فيورنتينا في بيان: "يتم دعم الوظائف الحيوية لجو من خلال أجهزة التنفس الاصطناعي، ولم يتم تحديد أي تشخيص".

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أن بعض اللاعبين كانوا حاضرين عندما داهم العارض الصحي باروني، وكانوا قلقين جدًّا لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التركيز على النزول إلى الملعب".

ويعد باروني جزءًا أساسيًّا من قيادة فيورنتينا، ويتولى منصبه جنبًا إلى جنب مع رئيس فيورنتينا روكو كوميسو منذ أن اشترى الملياردير الأمريكي الإيطالي المولد النادي، عام 2019.

ويملك فيورنتينا 43 نقطة من 28 مباراة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلتقي فيورنتينا وأتلانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا يومي 3 و24 أبريل المقبل.