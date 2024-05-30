الإصابة تنهي أحلام جابي دوغلاس في خوض منافسات الجمباز الأولمبية

كشفت شبكة "ESPN" أن جابي دوغلاس الفائزة بثلاث ذهبيات أولمبية انسحبت من البطولة الأمريكية للجمباز المقامة هذا الأسبوع في تكساس، بسبب إصابة في الكاحل تعرضت لها خلال التدريبات؛ ما ينهي سعيها للتأهل إلى أولمبياد باريس.

وانسحبت دوغلاس الفائزة بذهبيتي كل الأجهزة على مستوى الفردي والفرق في أولمبياد لندن 2012 من بطولة كلاسيك الأمريكية للجمباز، الأسبوع الماضي، بعد سقوطها مرتين من العارضتين، ما حال دون منافستها في مسابقة كل الأجهزة في البطولة الأمريكية للجمباز.

وأبلغت دوغلاس، البالغة 28 عاما، شبكة "ESPN": "أحب هذه الرياضة وأحب دفع نفسي إلى أقصى حد.

"أتمنى أن ألهم نظرائي والجيل القادم من لاعبي الجمباز، بأن العمر مجرد رقم، وأنهم قادرون على تحقيق أي شيء عملوا بجد من أجله".