لويس إنريكي: سأترك مبابي على دكة البدلاء أمام برشلونة في هذه الحالة
عاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان للحديث مجددًا عن لاعبه كيليان مبابي الذي أثار، ولا يزال، كل الجدل في الأوساط الكروية بانتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة ستكون الحدث الأبرز لفترة التنقلات الصيفية المقبلة.
وفي ظهوره المعتاد، عبر منصة البث المرئي المباشر عبر منصة "تويتش"، أجاب المدرب الإسباني عن تساؤلات متابعيه، خاصة تلك المتعلقة بالمباراة المقبلة لفريق العاصمة الفرنسية أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أو عن علاقته الحالية بالنجم كيليان مبابي.
وفي سؤال من أحد متابعيه حول ما إذا كان سيعتمد على مبابي في خطة قلب دفاع بدلاً من خط الهجوم في الموقعة المنتظرة أمام برشلونة، ردَّ لويس إنريكي بطريقة كوميدية ساخرة، قائلاً: "إذا دفعتم لي 4 أو 5 ملايين يورو ربما أضع مبابي على الدكة."
وتحدث المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، عن صفقة مبابي مع ريال مدريد، قائلاً: "لا أعرف شيئًا عن صفقة مبابي والريال، أعتقد أن مبابي هو من يعرف وليس أنا"، مضيفًا: "مبابي لاعب رائع ويتمتع بإمكانيات جيدة."
وبخصوص الموقعة الكبرى أمام برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، قال إنريكي: "كنت أتوقع مواجهة فريق إسباني، وسأبذل كل ما لدي من أجل التأهل على حساب البارسا"، وتابع: "أطمح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا العام."
وفي سؤال حول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رد إنريكي بالقول: "أتمنى أن يؤول اللقب لأحد مواطنيه، مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، أو بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أو أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، رغم أني أرشح المان سيتي للتتويج."
ويواجه باريس سان جيرمان برشلونة ذهابًا في باريس في العاشر من أبريل المقبل، قبل أن يلتقي الفريقان في لقاء العودة في برشلونة في 16 من الشهر ذاته.