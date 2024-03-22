لويس إنريكي: سأترك مبابي على دكة البدلاء أمام برشلونة في هذه الحالة

عاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان للحديث مجددًا عن لاعبه كيليان مبابي الذي أثار، ولا يزال، كل الجدل في الأوساط الكروية بانتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة ستكون الحدث الأبرز لفترة التنقلات الصيفية المقبلة.

وفي ظهوره المعتاد، عبر منصة البث المرئي المباشر عبر منصة "تويتش"، أجاب المدرب الإسباني عن تساؤلات متابعيه، خاصة تلك المتعلقة بالمباراة المقبلة لفريق العاصمة الفرنسية أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أو عن علاقته الحالية بالنجم كيليان مبابي.

وفي سؤال من أحد متابعيه حول ما إذا كان سيعتمد على مبابي في خطة قلب دفاع بدلاً من خط الهجوم في الموقعة المنتظرة أمام برشلونة، ردَّ لويس إنريكي بطريقة كوميدية ساخرة، قائلاً: "إذا دفعتم لي 4 أو 5 ملايين يورو ربما أضع مبابي على الدكة."