محمود الخطيب يغيب عن الأهلي المصري لمدة 3 شهور

وناقش الخطيب ملفات إدارية عديدة في الاجتماع الأخير لمجلس الأهلي على رأسها إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية داخل القلعة الحمراء ومستجدات مشروع القرن الذي أعلنه النادي لإنشاء مدينة رياضية متكاملة وستاد يحمل اسم النادي.

وأشار إلى أن قناة الأهلي ستنتقل لإدارة شركة الإنتاج الإعلامي التابعة للنادي بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أن الخطيب عقد جلسة مطولة أيضًا لترتيب بعض الأمور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر من أجل التمهيد لترتيب صفقات الموسم المقبل.