محمود الخطيب يغيب عن الأهلي المصري لمدة 3 شهور
يغيب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، عن إدارة مقاليد الأمور داخل القلعة الحمراء.
وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا في الساعات القليلة الماضية لترتيب بعض الأمور التنظيمية داخل القلعة الحمراء.
وأكد الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه (+90) بقناة النهار أن محمود الخطيب أبلغ أعضاء مجلس إدارة الأهلي بسفره خارج مصر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في شهر يونيو الجاري.
وأشار إلى أن الخطيب سيسافر إلى فرنسا في رحلة علاجية وربما يذهب أولًا إلى الإمارات وتحديدًا دبي لزيارة ابنته قبل التوجه إلى فرنسا للعلاج.
وناقش الخطيب ملفات إدارية عديدة في الاجتماع الأخير لمجلس الأهلي على رأسها إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية داخل القلعة الحمراء ومستجدات مشروع القرن الذي أعلنه النادي لإنشاء مدينة رياضية متكاملة وستاد يحمل اسم النادي.
وأشار إلى أن قناة الأهلي ستنتقل لإدارة شركة الإنتاج الإعلامي التابعة للنادي بداية من شهر أغسطس المقبل.
وأوضح أن الخطيب عقد جلسة مطولة أيضًا لترتيب بعض الأمور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر من أجل التمهيد لترتيب صفقات الموسم المقبل.