تحرك مفاجئ يقلب الموازين في بايرن ميونخ

وفشل بايرن ميونخ للمرة الأولى منذ عام 2012 في تحقيق أي بطولة خلال الموسم، بعدما فقد لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن، كما ودَّع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

وكشفت شبكة (سكاي نيوز ألمانيا) عن تحرك مفاجئ لنجوم بايرن ميونخ من أجل الإبقاء على المدرب توماس توخيل، رغم الموسم الهزيل للعملاق البافاري وإعلان رحيله من جانب الإدارة.

وأكد تقرير للشبكة الألمانية أن مانويل نوير حارس المرمى وقائد الفريق، وتوماس مولر نجم العملاق البافاري تحدثا مع الإدارة بشأن بقاء توخيل وعدم رحيله عقب نهاية الموسم.

ولم يقتصر الأمر عند نوير ومولر بل أبدى عدد كبير من نجوم الفريق رغبتهم في بقاء توخيل، وعلى رأسهم جمال موسيالا وهاري كين وليروي ساني، وهو ما يبدو بمثابة قبلة الحياة لمدرب البايرن للبقاء في منصبه رغم الانتقادات الواسعة لموسم العملاق البافاري.