محمد صلاح ينشر صورة برفقة زوجته وابنتيه داخل الجيم (شاهد)

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان.

وظهر صلاح أمام مرآة يصور ابنتيه فيما ظهر هو وزجته في خلفية الصورة.

ويعد صلاح من أكثر لاعبي العالم اهتمامًا ببنيته الجسدية التي يحرص دائمًا على إظهارها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم تباهي صلاح الدائم بجسده، إلا أن هذه الصورة اتسمت بالطابع العائلي.

ويحرص صلاح دائمًا على نشر صور برفقة أسرته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتواجد محمد صلاح في دبي حاليًّا حيث يشارك مع ناديه ليفربول في كأس سوبر دبي برفقة أندية ليون وميلان وآرسنال خلال فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم.

وحصل محمد صلاح أخيرًا على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور في حفل جلوب سوكر في دبي المقدمة من تيك توك.

وحضر صلاح الحفل الذي توج خلاله أيضًا سيرجيو راموس بجائزة أفضل مدافع في التاريخ، وكريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم.