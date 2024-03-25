رد قوي من لوفرين دفاعا عن محمد صلاح ضد تصريحات ياكوبو

وسجل أيغبيني، البالغ من العمر 41 عاما، 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام لعبه في "البريميرليغ"، حيث ارتدى قميص إيفرتون، كما لعب لأندية ميدلزبره وبورتسموث وريدينغ.

في المقابل نال صلاح مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة، وسجل في المسابقة 154 هدفًا، وصنع 69 في 253 مباراة.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول، في 2017، سجل محمد صلاح مع الريدز 207 أهداف، وصنع 89 في 337 مباراة في مختلف المسابقات.

ويتصدر ليفربول مع آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك كل منهما 64 نقطة من 28 مباراة مع تبقي 10 جولات على النهاية.