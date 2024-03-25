رد قوي من لوفرين دفاعا عن محمد صلاح ضد تصريحات ياكوبو
دخل الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليون الحالي وليفربول السابق، على خط أزمة التصريحات الحادة التي أطلقها الدولي النيجيري السابق ياكوبو أيغبيني تجاه الدولي المصري محمد صلاح.
وفي حوار مع موقع "سوكر نت"، وردا على سؤال بشأن اختياره للاعبين الأفارقة الأفضل في الدوري الإنجليزي، ممن أظهروا لعالم كرة القدم مجموعة من المهارات الرائعة التي يمتلكونها، أكد أيغبيني مهاجم ليستر السابق أن محمد صلاح ليس لاعبا عالميا.
وأوضح أيغبيني أن صلاح "لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي نتيجة الحظ".
ولكن لوفرين، والذي يرتبط مع صلاح بعلاقة صداقة قوية، ولعبا معا في ليفربول 3 أعوام بين 2017 و2020، رد على تلك التصريحات بشكل ساخر، عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: "من الواضح أنك في حالة سُكر أو جربت مشروبات جديدة".
وسجل أيغبيني، البالغ من العمر 41 عاما، 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام لعبه في "البريميرليغ"، حيث ارتدى قميص إيفرتون، كما لعب لأندية ميدلزبره وبورتسموث وريدينغ.
في المقابل نال صلاح مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة، وسجل في المسابقة 154 هدفًا، وصنع 69 في 253 مباراة.
ومنذ انتقاله إلى ليفربول، في 2017، سجل محمد صلاح مع الريدز 207 أهداف، وصنع 89 في 337 مباراة في مختلف المسابقات.
ويتصدر ليفربول مع آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك كل منهما 64 نقطة من 28 مباراة مع تبقي 10 جولات على النهاية.