تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الرأس الأخضر، مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، في لقاء مرتقب وحاسم لمشوار "الفراعنة" في البطولة.
وأصبح منتخب مصر مطالبًا بالفوز على الرأس الأخضر من أجل استكمال مشواره في أمم أفريقيا، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2 - 2.
ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم دون قائده محمد صلاح، بعد تعرّضه للإصابة أمام غانا في الجولة الماضية، وغادر على إثرها اللقاء، وشارك مصطفى فتحي بديلًا له، كما إن صلاح سيغاد إلى ناديه ليفربول لاستكمال رحلة علاجه، ما يعني غيابه عن باقي مباريات البطولة حال تأهل المنتخب.
واستقر بشكل كبير البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة اليوم، أمام الرأس الأخضر.
وتوقع العديد من المحللين الرياضيين، أن يجري فيتوريا عدة تعديلات على التشكيل، منها إمكانية الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر على حساب محمد حمدي، ومحمد هاني في اليمين بدلًا من عمر كمال عبد الواحد، بينما يرى البعض الاستقرار على اللعب بعمر كمال.
وفي الوسط قد يدفع باللاعب مروان عطية على حساب محمد النني، وأمامه الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي.
تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، وعمر كمال عبد الواحد.
الوسط: مروان عطية أو (محمد النني)، حمدي فتحي، وإمام عاشور.
الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، وأحمد سيد "زيزو".