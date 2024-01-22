تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الرأس الأخضر، مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، في لقاء مرتقب وحاسم لمشوار "الفراعنة" في البطولة.

وأصبح منتخب مصر مطالبًا بالفوز على الرأس الأخضر من أجل استكمال مشواره في أمم أفريقيا، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2 - 2.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم دون قائده محمد صلاح، بعد تعرّضه للإصابة أمام غانا في الجولة الماضية، وغادر على إثرها اللقاء، وشارك مصطفى فتحي بديلًا له، كما إن صلاح سيغاد إلى ناديه ليفربول لاستكمال رحلة علاجه، ما يعني غيابه عن باقي مباريات البطولة حال تأهل المنتخب.