اصطدم بزميله.. نقل جورج إيرثي لاعب ويستهام إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة

نُقل جورج إيرثي لاعب ويستهام إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وجاءت الحادثة بعد اصطدام جورج إيرثي مع زميله إدسون ألفاريز، خلال الخسارة 0/2 أمام فولهام في الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وشارك جورج إيرثي في الدقيقة 82 من المباراة ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول لويستهام.

لكن اصطدام إيرثي المرعب بالرأس مع ألفاريز في الدقيقة 85 أثار مشاهد مثيرة للقلق.

واصطدم رأس إيرثي بالأرض أثناء سقوطه، وأُعطي الأكسجين أثناء علاجه.

وركض مدرب فولهام ماركو سيلفا على الفور إلى أرض الملعب ليرى أن لاعبه البالغ من العمر 19 عامًا بخير.