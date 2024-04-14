اصطدم بزميله.. نقل جورج إيرثي لاعب ويستهام إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة
نُقل جورج إيرثي لاعب ويستهام إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.
وجاءت الحادثة بعد اصطدام جورج إيرثي مع زميله إدسون ألفاريز، خلال الخسارة 0/2 أمام فولهام في الجولة الـ33 من البريميرليغ.
وشارك جورج إيرثي في الدقيقة 82 من المباراة ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول لويستهام.
لكن اصطدام إيرثي المرعب بالرأس مع ألفاريز في الدقيقة 85 أثار مشاهد مثيرة للقلق.
واصطدم رأس إيرثي بالأرض أثناء سقوطه، وأُعطي الأكسجين أثناء علاجه.
وركض مدرب فولهام ماركو سيلفا على الفور إلى أرض الملعب ليرى أن لاعبه البالغ من العمر 19 عامًا بخير.
وبقي إيرثي على الأرض لمدة 8 دقائق أثناء تلقيه العناية الطبية.
وتم بعد ذلك استبدال اللاعب وخرج على محفة، وشارك مكانه ماكسويل كورنيه.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى في سيارة إسعاف قال ناديه إنه كان واعيًا.
وقال ويستهام في بيان: "يمكن لويستهام أن يؤكد أن جورج إيرثي سيخضع لتقييم في أحد مستشفيات لندن هذا المساء بعد الحادثة التي أدت إلى خروجه من الملعب خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، ضد فولهام".
وأضاف: "تم استبدال لاعب خط الوسط في الوقت المحتسب بدل الضائع، ودخل الملعب كبديل في الشوط الثاني ليشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وقال ديفيد مويس مدرب ويستهام: "إيرثي تعرض لإصابة في الرأس، إنه مستيقظ وتم نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من التقييم".
وكان إيرثي قد شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهوره للمرة الأولى مع ويستهام أمام فرايبورغ في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.
وكتب الحساب الرسمي لويستهام على منصة "X" إن النادي "يقف وراء" إيرثي بعد الإصابة المروعة، تعرض إيرثي لإصابة في الرأس ويتم تمديده خارج الملعب، كلنا خلفك يا جورج".
وانضم فولهام إلى ويستهام في التمنيات للاعب بالشفاء، وكتب: "آمل ألا يكون الأمر خطيرًا للغاية، الشفاء العاجل يا جورج".