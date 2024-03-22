حقيقة تفاوض ريال مدريد مع نجم ليفربول

في حين ذكر برنامج "ريليفو" أن وضع أرنولد يشبه وضع الكندي ألفونسو ديفيز في بايرن ميونخ، حيث ينتهي عقد الأخير في يونيو 2025.

وأشار إلى أن ريال مدريد ليس وحده في سباق التعاقد مع أرنولد، رغم أن الميرنغي المرشح الأوفر حظًّا لضم اللاعب.

وقال البرنامج الإسباني إنه لم تتم أي اتصالات حتى الآن بين ريال مدريد وليفربول أو مع أرنولد نفسه، وإن نوايا اللاعب لا تزال غير واضحة، رغم أن ليفربول يريد تمديد عقده.

ويبلغ أرنولد من العمر 25 عامًا، ويرى ريال مدريد أنه يمكن التعاقد مع الدولي الإنجليزي العام المقبل.

وبحلول عام 2025 سيبلغ داني كارفاخال من العمر 33 عامًا، ويدرك ريال مدريد أن هذه اللحظة قد تكون مثالية للتعاقد مع أرنولد.

وشارك أرنولد الموسم الحالي في 29 مباراة مع ليفربول، وبشكل عام لعب للريدز 302 مباراة، سجل فيها 18 هدفا، وصنع 82.

وعلى مستوى الألقاب نال أرنولد مع ليفربول لقبا في كل من الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.