ترتيب الدوري الألماني.. ليفركوزن يقلب تأخره لفوز ثمين على هوفنهايم
سجل باير ليفركوزن، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، هدفين قبل النهاية بفضل روبرت أندريش وباتريك شيك ليعود بالفوز 2-1 على هوفنهايم، اليوم السبت، ويقترب أكثر من لقب الدوري.
ويملك ليفركوزن، الذي لم يخسر في 39 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، 73 نقطة قبل سبع مباريات على النهاية، ويحتل بايرن ميونخ، الذي سيواجه بروسيا دورتموند في وقت لاحق اليوم، المركز الثاني برصيد 60 نقطة.
وبعد يوم من إعلان المدرب تشابي ألونسو استمراره مع الفريق رغم اهتمام أندية أوروبية كبرى به، تأخر ليفركوزن عندما انفرد ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم بالحارس لوكاس هراديسكي ليسدد من مدى قريب في الشباك في الدقيقة 33.
وواصل أصحاب الأرض الضغط في الشوط الثاني لكن الحارس أوليفر باومان تصدى لمحاولاتهم مرارا، بما في ذلك التصدي لمحاولة مزدوجة مذهلة في الدقيقة 76.
وسدد الفريق في القائم عبر بورخا إجليسياس في الدقيقة 87 قبل أن يدرك أندريش لاعب منتخب ألمانيا التعادل بعدها بدقيقة واحدة. وأكمل شيك الانتصار بتسديدة باتجاه القائم البعيد في الوقت المحتسب بدل الضائع.