ترتيب الدوري الألماني.. ليفركوزن يقلب تأخره لفوز ثمين على هوفنهايم

سجل باير ليفركوزن، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، هدفين قبل النهاية بفضل روبرت أندريش وباتريك شيك ليعود بالفوز 2-1 على هوفنهايم، اليوم السبت، ويقترب أكثر من لقب الدوري.

ويملك ليفركوزن، الذي لم يخسر في 39 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، 73 نقطة قبل سبع مباريات على النهاية، ويحتل بايرن ميونخ، الذي سيواجه بروسيا دورتموند في وقت لاحق اليوم، المركز الثاني برصيد 60 نقطة.