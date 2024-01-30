الهلال يدشن افتتاح "المملكة أرينا" بالفوز على إنتر ميامي (فيديو)

فرض الهلال، الذي يفتقد عددا من عناصره بسبب الالتزامات الدولية والإصابة، هيمنته على المباراة، وسرعان ما افتتح التسجيل بعد عشر دقائق بعد مجهود جماعي رائع وتحركات سريعة، كللها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

واحتاج الهلال ثلاث دقائق فقط لتعزيز تقدمه، عندما سجل عبد الله الحمدان هدفا، مستغلا إخفاق الدفاع في إبعاد كرة ليسددها وتتهادى داخل الشباك.

وأهدر سواريز عددا من الفرص بعدما دخل إنتر ميامي في أجواء المباراة، لكنه نجح أخيرا في تقليص الفارق في الدقيقة 34، بعد دقائق فقط من إهدار ميشايل لاعب الهلال انفرادا بحارس المرمى.

وأحرز اللاعب القادم من أوروغواي الهدف من مسافة قريبة في المرمى الخالي، مستغلا ما بدت أنها تمريرة من زميله جوليان جريسيل.

ورغم أن حكم المباراة لم يحتسب الهدف بداعي التسلل، فقد تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن المدافع محمد الجحفلي هو من مرر الكرة لسواريز ليعدل الحكم عن قراره.

ومن خطأ دفاعي آخر كاد إنتر ميامي أن يدرك التعادل بهدف سجله ميسين لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعزز ميشايل تقدم فريقه قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بضربة رأس مستغلا عرضية من عبد الله الحمدان.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ميامي بعد تدخل من محمد جعفري على ديفيد رويز، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب، سجلها ميسي ببراعة في الدقيقة 54.

بعدها بدقيقة واحدة، أدرك رويز هدف التعادل من تسديدة على حدود منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة، مستغلا تمرير طولية رائعة من ميسي.

ولعب ميتروفيتش ضربة رأس من ركلة ركنية لكنها وصلت إلى يد الحارس في الدقيقة 64، قبل أن تصطدم تسديدة الحمدان بالقائم من الخارج مستغلا تمريرة رينان لودي.

وأهدر سواريز عددا من الفرص للتقدم في النتيجة، قبل أن يقرر المدرب جيراردو مارتينو استبداله قبل 15 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

وقبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة، قرر المدرب مارتينو إخراج ميسي، وبعدها بلحظات وضع مالكوم فريقه في المقدمة من جديد بضربة رأس من مسافة قريبة أفلتت من يدي الحارس.