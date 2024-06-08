وليد الركراكي يرد على لقطات انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما

رد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، على اللقطات المثيرة للجدل، خلال مواجهة منتخب بلاده في مواجهة زامبيا، حيث ظهر الثنائي حكيم زياش ويوسف النصيري منفعلين بشدة عقب استبدالهما.

وكان المنتخب المغربي حقق فوزا صعبا على زامبيا بنتيجة (2-1)، مساء الجمعة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 64 من مباراة المغرب وزامبيا، قام الركراكي بتغيير مزدوج؛ إذ أخرج زياش والنصيري وأدخل مكانهما سفيان رحيمي وأيوب الكعبي.

الغضب ارتسم على وجهي زياش والنصيري، فكانت ردة فعلهما عنيفة نوعا ما؛ حكيم رفع يديه عاليا كأنه مستغرب من قرار مدربه، أما يوسف فقذف قارورة ماء بقدمه.