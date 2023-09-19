الكويت تخسر 9-0 أمام كوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية
خسر منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم 9 - 0 أمام كوريا الجنوبية، في أولى مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 "آسياد" والمقامة حالياً في مدينة هانغزو الصينية.
تنطلق دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغزو الصينية رسميًا يوم 23 سبتمبر، على أن تنتهي يوم 8 أكتوبر.
وبدأت منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 "آسياد"، قبل الانطلاق الرسمي للدورة.
الشوط الأول انتهى برباعية نظيفة للمنتخب الكوري.
وأضاف منتخب كوريا 5 أهداف أخرى في الشوط الثاني، ليتلقى "الأزرق" الأولمبي أكبر خسارة في مباراة رسمية بتاريخ منتخب الكويت بجميع مراحله العمرية.
وتعادل منتخبا السعودية وإيران صفر-صفر، وفازت الصين على الهند 5-1، وإندونيسيا على قيرغيزستان 2-صفر.
وتنطلق دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغزو الصينية رسميًا يوم 23 سبتمبر، على أن تنتهي يوم 8 أكتوبر.