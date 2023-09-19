الكويت تخسر 9-0 أمام كوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية

وتعادل منتخبا السعودية وإيران صفر-صفر، وفازت الصين على الهند 5-1، وإندونيسيا على قيرغيزستان 2-صفر.

وتنطلق دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغزو الصينية رسميًا يوم 23 سبتمبر، على أن تنتهي يوم 8 أكتوبر.