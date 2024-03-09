فورمولا 1.. أوليفر بيرمان ينطلق بسرعة الصاروخ لظهور قياسي مع فيراري

كان تركيز أوليفر بيرمان منصبا على منافسات فورمولا 2، في بداية يوم الجمعة، لكنه اختتمه كأحدث السائقين المنضمين لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وأصغر سائق صاعد في فيراري على الإطلاق.

وكاد البريطاني البالغ من العمر 18 عاما أن يتفوق على مواطنه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية، وأصبح أصغر بريطاني يشارك في البطولة محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاندو نوريس سائق مكلارين.

وكما قال بعد التجارب التأهيلية لجائزة السعودية الكبرى، فقد استيقظ مستعدا للمشاركة في فورمولا 2، لكنه عوضا عن ذلك يخوض غمار ما سيكون أطول سباق في مسيرته دون سابق استعداد.

ورغم أن هاتفه لم يكف عن الرنين بعدما ضمن انطلاقه من المركز الـ11 في السباق، يشعر أول سائق صاعد في فيراري منذ الإيطالي أرتورو ميرتزاريو في 1972 بقدر من الإحباط.