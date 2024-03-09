فورمولا 1.. أوليفر بيرمان ينطلق بسرعة الصاروخ لظهور قياسي مع فيراري
كان تركيز أوليفر بيرمان منصبا على منافسات فورمولا 2، في بداية يوم الجمعة، لكنه اختتمه كأحدث السائقين المنضمين لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وأصغر سائق صاعد في فيراري على الإطلاق.
وكاد البريطاني البالغ من العمر 18 عاما أن يتفوق على مواطنه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية، وأصبح أصغر بريطاني يشارك في البطولة محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاندو نوريس سائق مكلارين.
وكما قال بعد التجارب التأهيلية لجائزة السعودية الكبرى، فقد استيقظ مستعدا للمشاركة في فورمولا 2، لكنه عوضا عن ذلك يخوض غمار ما سيكون أطول سباق في مسيرته دون سابق استعداد.
ورغم أن هاتفه لم يكف عن الرنين بعدما ضمن انطلاقه من المركز الـ11 في السباق، يشعر أول سائق صاعد في فيراري منذ الإيطالي أرتورو ميرتزاريو في 1972 بقدر من الإحباط.
وقال أوليفر بيرمان: "في الوقت الحالي لست فخورا للغاية، المتسابق بداخلي يعرف أن السيارة كانت سريعة بالقدر الكافي للوصول إلى الجولة الثالثة (من التجارب التأهيلية)، لذا فأنا محبط بعض الشيء لهذا السبب".
وأضاف: "لكنني أعرف أنني سأشعر بفخر شديد في غضون يومين بما حققته".
واستدعى الفريق بيرمان قبل ساعتين من انطلاق التجارب الحرة الثالثة والأخيرة، بعد تشخيص إصابة كارلوس ساينز السائق الأساسي بالتهاب في الزائدة الدودية؛ ما تطلب خضوعه لجراحة.
وقال بيرمان: "بأمانة لم يكن أمامي متسع من الوقت لأشعر بالتوتر أو للمبالغة في التفكير؛ لأن الوقت كان متأخرا لدرجة أنني حرفيا كان عليّ التركيز مباشرة على محاولة إدراك الأمور سريعا، ومحاولة تعويض ضيق الوقت".
وتابع: "لم يكن أمامي متسع من الوقت للتفكير بشأن أهمية الوضع، ربما كان ذلك جيدا، الهدف من فورمولا 2 هو الوصول لفورمولا 1، لذا فإنني لن أترك هذه الفرصة تفلت".
إعداد جيد
وقال فريد فاسور رئيس فيراري، إن بيرمان قدم أداء مبهرا في اختبار سيارة فورمولا 1 القديمة، وكذلك في التجارب مع هاس العام الماضي.
وأضاف الفرنسي: "لكن بالطبع، الوضع مختلف، وعندما يتعين عليك قيادة سيارة في التجارب الحرة الثالثة في جدة، فإن المهمة ليست سهلة".
وتابع: "شارك في فورمولا 2 يوم الخميس، أبلى بلاء حسنا؛ لأنه حسم مركز أول المنطلقين، واعتقد أنه كان بصورة ما على استعداد جيد".
وقال زميله في الفريق شارل لوكلير: "قام بعمل رائع، قاد سيارة لم يألفها، على مثل هذه الحلبة الصعبة في جدة وفي التجارب الحرة الثالثة مباشرة، وأبلى بلاء حسنا".
وأضاف: "كان من الجيد أن نرى ذلك، وأنا متأكد أنها عطلة نهاية أسبوع مميزة جدا جدا بالنسبة له".
كما انبهر الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق فيراري السابق بأداء البريطاني الصاعد.
وفاز فرناندو ألونسو بلقبه الأول في عام مولد بيرمان، وصعد على منصة التتويج في السباق الذي أقيم على أرضه يوم مولد السائق البريطاني.
وقال ألونسو: "إنه أمر جنوني وجميل، إنه سائق رائع، موهوب للغاية، ليست أسهل حلبة في ظهورك الأول، لكنه قام بعمل رائع، أعتقد أنه سيحظى بسباق قوي غدا، أتمنى له التوفيق".