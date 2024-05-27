نجم جيرونا يهزم ليفاندوفسكي وبيلينغهام بالقاضية

حصد الأوكراني أرتيم دوفبيك، مهاجم جيرونا، جائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري، التي أسدل الستار عليها، مساء الأحد، بعد منافسة قوية مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، وجود بيلينغهام، نجم ريال مدريد.

وسجل دوفبيك "هاتريك" في شباك غرناطة، ليزيح النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال، ويصبح أول أوكراني يحصد لقب هداف الدوري الإسباني.

وأصبح دوفبيك، أول لاعب لا يرتدي قميص ريال مدريد أو برشلونة، ويتصدر قائمة هدافي الليغا، منذ أن حقق الأوروغوياني دييغو فورلان هذا الإنجاز بقميص أتلتيكو مدريد خلال موسم 2008-2009.