نجم جيرونا يهزم ليفاندوفسكي وبيلينغهام بالقاضية
حصد الأوكراني أرتيم دوفبيك، مهاجم جيرونا، جائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري، التي أسدل الستار عليها، مساء الأحد، بعد منافسة قوية مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، وجود بيلينغهام، نجم ريال مدريد.
وسجل دوفبيك "هاتريك" في شباك غرناطة، ليزيح النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال، ويصبح أول أوكراني يحصد لقب هداف الدوري الإسباني.
وأصبح دوفبيك، أول لاعب لا يرتدي قميص ريال مدريد أو برشلونة، ويتصدر قائمة هدافي الليغا، منذ أن حقق الأوروغوياني دييغو فورلان هذا الإنجاز بقميص أتلتيكو مدريد خلال موسم 2008-2009.
ورفع مهاجم جيرونا حصيلته إلى 24 هدفًا ليتقدم على النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم فياريال، صاحب الـ23 هدفًا، ولكن الإصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد أوساسونا.
وكان أبرز منافسي أرتيم دوفبيك على الجائزة، هو الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد (19 هدفًا)، لكن فريقه اكتفى بتعادل سلبي في الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس.
ويتساوى بيلينغهام مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي سجل هدفه التاسع عشر في شباك إشبيلية، مساء الأحد.
وكان ليفاندوفسكي هدافًا للدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023/2022.
وانضم أرتيم دوفبيك، البالغ 26 عامًا، لصفوف جيرونا في صيف 2023 قادمًا من دنيبرو الأوكراني.
وأسهم دوفبيك أيضًا مع فريق جيرونا في إنهاء الموسم بالمركز الثالث ليتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بثاني أقوى خط هجوم في الدوري (85 هدفًا)، خلف ريال مدريد بطل المسابقة (87 هدفًا).