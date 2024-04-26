علاقة تأجيل مباراة الهلال بخسارة الأهلي أمام الرياض
انتقد المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي قرار تأجيل مباراة الكلاسيكو مع الهلال في الدوري السعودي.
وتلقى الأهلي هدفًا في كل شوط ليخسر 1/2 أمام الرياض، أمس الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي.
ووصف يايسله قرار تأجيل المباراة بـ"الغريب" ورغم ذلك رفض اتخاذه "شمّاعة" للخسارة أمام الرياض، أمس الخميس، في الدوري السعودي للمحترفين.
وقال يايسله بعد مواجهة الرياض: "أعتذر لجمهور الأهلي الذي كان ينتظر حصد النقاط الثلاث بعد الاستعداد طويلًا لهذه المباراة إثر تأجيل مواجهة الهلال".
وأضاف: "لن أتخذ التأجيل عذرًا، وسبق للنادي إصدار بيان حول ذلك، ومن جهتي جهزت فريقي جيدًا للمباراتين التاليتين، ولن أبحث عن الأعذار، رغم غرابة القرار".
وتابع المدرب الألماني: "في أوروبا أيضًا يحدث تأجيل، لكن بالتنسيق والتواصل مع جميع الأطراف، وليس بهذه الطريقة.. ما حدث غريب".
ونبّه يايسله لاعبيه على ضرورة الفوز لحسم بطاقة التأهل لبطولة النخبة الآسيوية.
ويملك الأهلي 52 نقطة من 28 مباراة في المركز الثالث.
وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى السادس من مايو المقبل.
ورد الأهلي بأن القرار كان فرديًا، ولم يكن له أي رأي فيه بصفة رسمية، وأن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، ويعد خروجًا عن روح اللعب النظيف، والشفافية في رياضة كرة القدم.