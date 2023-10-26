مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024
قال مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.
ولا تزال ملكية مانشستر يونايتد المستقبلية غير مؤكدة بعد أن قالت عائلة جليزر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إنها تدرس احتمال بيعه.
ولم يقدم النادي أي تفاصيل حول العروض المتداولة من الملياردير البريطاني جيم راتكليف أو من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني.
ويتوقع مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، إيرادات تتراوح بين 650 مليون جنيه إسترليني و680 مليون جنيه إسترليني للعام المالي 2024، مقارنة بمبلغ 648.4 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2023.
ويتوقع النادي أن تتراوح الأرباح الأساسية المعدلة بين 140 مليون جنيه إسترليني و165 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024، مقارنة بمبلغ 155 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023.
وكشف مانشستر يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في الـ30 من يونيو/ حزيران في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 15 نقطة من 9 مباريات، وحقق الفوز 5 مرات وخسر 4 مرات ولم يتعادل.
وفي أول ثلاث جولات بدوري أبطال أوروبا خسر الفريق أول جولتين وفاز مرة.
ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.
وبعدها يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي أحرزها مانشستر يونايتد الموسم الماضي.