مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024

قال مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

ولا تزال ملكية مانشستر يونايتد المستقبلية غير مؤكدة بعد أن قالت عائلة جليزر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إنها تدرس احتمال بيعه.

ولم يقدم النادي أي تفاصيل حول العروض المتداولة من الملياردير البريطاني جيم راتكليف أو من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني.