ما المشروب الذي اصطحبه هالاند لتدريبات مانشستر سيتي؟ (صورة)

نشر النرويجي إيرلينغ هالاند، صورة لمشروبه المفضل، الذي يتناوله قبل تدريبات مانشستر سيتي.

ومن المعروف أن هالاند يتّبع نظامًا غذائيًا صحيًا معينًا، ومن الأكلات المفضلة له كبدة البقر.

وتم تداول صورة لنجم مانشستر سيتي وفي يده قارورة حليب، وهو المشروب المفضل للنجم النرويجي.