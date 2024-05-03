ما المشروب الذي اصطحبه هالاند لتدريبات مانشستر سيتي؟ (صورة)
نشر النرويجي إيرلينغ هالاند، صورة لمشروبه المفضل، الذي يتناوله قبل تدريبات مانشستر سيتي.
ومن المعروف أن هالاند يتّبع نظامًا غذائيًا صحيًا معينًا، ومن الأكلات المفضلة له كبدة البقر.
وتم تداول صورة لنجم مانشستر سيتي وفي يده قارورة حليب، وهو المشروب المفضل للنجم النرويجي.
وسجل هالاند هدفًا في فوز مانشستر سيتي 2-صفر على نوتنغهام فورست، يوم الأحد الماضي، لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفًا وبفارق هدف واحد أمام كول بالمر لاعب تشيلسي.
وجاء ذلك بعد أن غاب هالاند عن الفوز الساحق 4-صفر على برايتون أند هوف ألبيون، يوم الخميس الماضي، بسبب إصابة عضلية.