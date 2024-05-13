نهائي الكونفدرالية الأفريقية: نهضة بركان يفوز 2-1 على الزمالك
سجل نهضة بركان المغربي هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-1 على ضيفه الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يوم الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.
افتتح قلب الدفاع إيسوفو دايو التسجيل لنهضة بركان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف الظهير عادل تاحيف تقدم أصحاب الأرض بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 31.
وقلص الزمالك الفارق مباشرة بعد نهاية الاستراحة إثر تمريرة عرضية متقنة من أحمد سيد (زيزو) قابلها سيف الدين الجزيري بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.
بهذا الهدف، أنهى الجزيري صيامه في الكونفدرالية، حيث يعد هو الأول له في البطولة منذ هدفه في سوار الغيني بمرحلة المجموعات في ديسمبر الماضي.
وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 مايو أيار على استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.
وتعني هذه النتيجة أن الزمالك يحتاج إلى الفوز 1-صفر على الأقل في مباراة الإياب في القاهرة ليتوج باللقب.
فيما يحتاج نهضة بركان إلى التعادل أو الفوز لتحقيق البطولة.