نهائي الكونفدرالية الأفريقية: نهضة بركان يفوز 2-1 على الزمالك

افتتح قلب الدفاع إيسوفو دايو التسجيل لنهضة بركان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف الظهير عادل تاحيف تقدم أصحاب الأرض بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 31.

وقلص الزمالك الفارق مباشرة بعد نهاية الاستراحة إثر تمريرة عرضية متقنة من أحمد سيد (زيزو) قابلها سيف الدين الجزيري بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

بهذا الهدف، أنهى الجزيري صيامه في الكونفدرالية، حيث يعد هو الأول له في البطولة منذ هدفه في سوار الغيني بمرحلة المجموعات في ديسمبر الماضي.