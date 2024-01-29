موسى التعمري يتلاعب بدفاع منتخب العراق (فيديو)

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأردن 1/0 سجله يزن النعيمات في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

والمتأهل من مواجهة الأردن والعراق سيلعب مع طاجيكستان في دور الـ8.

وتأهل منتخب الأردن لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، وتأهل عن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

في حين تأهل منتخب العراق لدور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة بحصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بالفوز على اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

وسبق أن فاز منتخب العراق بلقب كأس آسيا العام 2007، في حين لم يسبق لمنتخب الأردن الفوز باللقب من قبل.