شوبير يشكك في هدف فوز الزمالك على الأهلي (صورة)

وسجل سيف الدين الجزيري هدفا قرب النهاية، ليحرز ثنائية ويقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي.

وعقب المباراة مباشرة، استضاف شوبير توفيق السيد، الحكم السابق، الذي قال إن الهدف الثاني لنادي الزمالك يعتبر مخالفة واضحة، قائلا: "هناك لعبة خطرة من سيف الجزيري ضد عمر كمال، ولو نظرنا للعبة سنجد أن عمر كمال قد خاف على نفسه ولم يكمل في اللعبة نتيجة وجود قدم مهاجم الزمالك".

وتعرض شوبير لحملة انتقادات واسعة من جمهور الزمالك، بعد أن تداولوا صورًا وفيديوهات تؤكد وجود مسافة بعيدة بين قدم سيف الجزيري وعمر كمال.