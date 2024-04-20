شوبير يشكك في هدف فوز الزمالك على الأهلي (صورة)
شكك الإعلامي أحمد شوبير، مجددًا، في صحة هدف الزمالك الثاني في شباك الأهلي، الذي أحرزه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض في شباك نجله مصطفى شوبير.
وسجل سيف الدين الجزيري هدفا قرب النهاية، ليحرز ثنائية ويقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي.
وعقب المباراة مباشرة، استضاف شوبير توفيق السيد، الحكم السابق، الذي قال إن الهدف الثاني لنادي الزمالك يعتبر مخالفة واضحة، قائلا: "هناك لعبة خطرة من سيف الجزيري ضد عمر كمال، ولو نظرنا للعبة سنجد أن عمر كمال قد خاف على نفسه ولم يكمل في اللعبة نتيجة وجود قدم مهاجم الزمالك".
وتعرض شوبير لحملة انتقادات واسعة من جمهور الزمالك، بعد أن تداولوا صورًا وفيديوهات تؤكد وجود مسافة بعيدة بين قدم سيف الجزيري وعمر كمال.
وعاد شوبير ليثير الجدل مرة أخرى، وأكد أن الهدف الثاني للزمالك غير صحيح.
وكتب شوبير عبر مختلف حساباته الرسمية بمواقع التواصل: "مش عارف الحقيقة إيه اللي يزعل البعض أن الكابتن توفيق السيد قال إن الهدف الثاني للزمالك فاول".
وأضاف: "طب هذا رأيه وهو حر فيه أكيد وعلى فكرة كثير من الحكام قالوا إنها فاول وآخرهم محمود البنا، عمليا في مباراة فيوتشر وفاركو أمس، بالمناسبة هذا رأيى أنا كمان، أهلا بكم".