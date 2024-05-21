الإصابة قد تمنع سينر من المشاركة في "رولان غاروس"

يعاني الإيطالي يانيك سينر من إصابة في الفخذ، قد تعيق طموحاته كمرشح بارز للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس واعتلاء صدارة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته.

وفاز سينر، البالغ 22 عاما، بأول ألقابه الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، وعزز ذلك بلقبي روتردام وميامي ليثبت جدارته ويحكم قبضته على صدارة منافسات الرجال.

لكن الانتقال للعب في البطولات الأوروبية على الملاعب الرملية عرقل مهمته.

وانسحب سينر من بطولة مدريد المفتوحة قبل مباراته في دور الثمانية بسبب مشكلة في الفخذ، وانسحب من بطولة روما للأساتذة؛ مما حرمه من فرصة إزاحة نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي.