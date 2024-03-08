تونس تظهر بعد خيبة "الكان".. تفاصيل دورة وينز يونايتد والمنتخبات المشاركة

بعد نحو شهرين من الخروج المحبط من كأس أمم أفريقيا، بإقصائه من الدور الأول، يظهر منتخب تونس لكرة القدم من جديد للمشاركة في بطولة "وينز يونايتد الودية التي تحتضنها الإمارات بمشاركة 4 منتخبات هي تونس ومصر وكرواتيا ونيوزيلاندا والتي تندرج في إطار الإعداد لاستئناف مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وتستضيف الإمارات مباريات البطولة التي تشهد مبارتي نصف النهائي في اليوم الأول من خلال مواجهة تجمع منتخبي تونس وكرواتيا، فيما تلتقي مصر ونيوزيلندا في الدور ذاته للبطولة التي تجرى بين يومي 22 و26 مارس الجاري.

ويسعى منتخب نسور قرطاج بقيادة جهازه الفني الجديد المتكون من منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي إلى الظهور بشكل إيجابي قبل ملاقاة غينيا الإستوائية وناميبيا في يونيو المقبل لحساب تصفيات مونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة 2026.

وتضع المباراة الافتتاحية لدورة وينز يونايتد منتخبي تونس وكرواتيا وجها لوجه في نصف النهائي يوم 22 مارس الجاري على أن يلتقي في اليوم نفسه منتخب مصر أمام نيوزيلندا.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس على تلعب المباراة النهائية يوم 26 مارس المقبل.

ويشار إلى أن الجهاز الفني المؤقت لمنتخب تونس سيعلن الأسبوع المقبل، قائمة المنتخب الجديدة التي ستخوض دورة توينز يونايتد، وفي المقابل سيخوض منتخب الفراعنة بقيادة مدربه الجديد حسام حسن معسكرا تحضيريا ينطلق في 12 مارس الجاري.