هل منتخب مصر أفضل دون محمد صلاح؟

أعظم الفرق التي حققت النجاحات الكبيرة في التاريخ لم يكن يعتمد على نجم واحد بل مجموعة من النجوم يملك كل لاعب منهم شيئًا يمنحه للفريق لنرى في النهاية لوحة عظيمة حققت تاريخًا سيظل خالدًا، كما كان الحال في مانشستر سيتي بالموسم الماضي أو بايرن ميونخ في ثلاثيته التاريخية الأخيرة، أو المنتخب المصري نفسه على مدار ثلاث بطولات كأس أمم إفريقية متتالية.

لماذا نستحضر ذلك الموضوع الآن وبالتحديد بعد تعادل منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية؟ ببساطة لأن خروج محمد صلاح بنهاية الشوط الأول جعل لاعبي مصر مضطرين لخوض المباراة دون نجم أوحد مثله.

خروج صلاح وانقلاب المباراة

في الشوط الأول من المباراة كان وجود منتخب مصر هو والعدم سواء، فلم يخلق لاعبو مصر سوى فرصة وحيدة على مرمى النجوم السوداء طوال 45 دقيقة.

وبمجرد خروج نجم ليفربول انقلبت المباراة بشكل تام، ورأينا نشاطًا في كافة الخطوط لدى المنتخب المصري الذي لم يظهر أي دلائل على ذلك طوال 45 دقيقة أولى.