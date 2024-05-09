روديغر يكرر احتفالية الكرسي (فيديو)

وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ وفاز عليه بنتيجة 1/2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي تقدم الفريق البافاري بهدف اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز من تسديدة صاروخية في الدقيقة 68.

بايرن لم يحافظ على تقدمه بعد تألق المهاجم الإسباني خوسيلو الذي شارك بديلا في الدقيقة 81، فأدرك التعادل قبل دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، عاد خوسيلو وسجل هدف الفوز من مسافة قريبة، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ليتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال للمرة 18 في تاريخه.

وعلى ملعب ويمبلي في لندن، سيلتقي العملاق المدريدي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة بنتيجة /1صفر.

وفي المقابل فشل بايرن ميونيخ في كسر عقدة الفريق المدريدي، بعدما تعادل معه ذهابا بنتيجة 2/2، ليخرج خالي الوفاض هذا الموسم بعدما خرج مبكرا من كأس ألمانيا، وخسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة.