منتخب الأردن يهزم العراق ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)
تأهل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوزه الدرامي بنتيجة 3/2 على العراق، اليوم الإثنين.
وعلى استاد خليفة الدولي افتتح يزن النعيمات التسجيل للأردن في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، لكن سعد ناطق ناجي سجل هدف التعادل للعراق في الدقيقة الـ68 من ضربة رأس.
وسجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة الـ76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وخرج أيمن حسين بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ78، بعد احتفاله المثير للجدل.
وتعادل منتخب الأردن في الدقيقة 90+4 بهدف سجله يزن العرب، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 90+7 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الأردن في ربع النهائي مع منتخب طاجيكستان الذي تغلَّب على الإمارات بضربات الترجيح، في دور الـ16.
وتأهل منتخب العراق لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة بحصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بالفوز على اليابان وفيتنام وإندونيسيا.
وسبق أن فاز منتخب العراق بلقب كأس آسيا عام 2007، في حين لم يسبق لمنتخب الأردن الفوز باللقب من قبل.