منتخب الأردن يهزم العراق ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوزه الدرامي بنتيجة 3/2 على العراق، اليوم الإثنين.

وعلى استاد خليفة الدولي افتتح يزن النعيمات التسجيل للأردن في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.