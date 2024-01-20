منتخب أنجولا يهزم موريتانيا في مباراة مثيرة بأمم أفريقيا

سجلت موريتانيا هدفا مارادونيا قبل الاستراحة، قبل أن تنهار في بداية الشوط الثاني لتخسر 3-2 أمام أنجولا التي سجل لها جيلسون دالا مهاجم الوكرة ثنائية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا، اليوم السبت.

وضع دالا أنجولا في المقدمة في الدقيقة 31 بعد أن استفاد من سوء تشتيت للدفاع بعد ركلة ركنية ليسدد الكرة مباشرة في الشباك بعد أن ارتطمت بالأرض.

وكلل أعمر سيدي بونا انتفاضة قوية لموريتانيا بعدما أدرك التعادل بواحد من أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن في الدقيقة 43، حيث انطلق من نصف ملعب أنجولا ليراوغ خمسة لاعبين ويضع الكرة بيسراه بشكل رائع في الشباك.