الأهلي السعودي يستهدف مهاجمًا بارزًا في الدوري الإنجليزي
بدأ مسؤولو نادي الأهلي السعودي التحرك لحسم صفقة هجومية مميزة لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم المقبل.
وترغب إدارة الأهلي السعودي في إعادة ترميم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن في الموسم المقبل.
وحددت إدارة الأهلي اسم اللاعب جواو بيدرو مهاجم برايتون الإنجليزي لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم الجديد.
وأكدت صحيفة (الشرق الأوسط) أن جواو بيدرو استحوذ على اهتمام مسؤولي نادي أهلي جدة في ظل الحاجة لضم مهاجم جديد في الموسم المقبل.
ويضم الأهلي بين صفوفه البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سانت ماكسيمين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي.
ويبلغ البرازيلي جواو بيدرو من العمر، 22 عامًا، وانضم إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي واتفورد، في صيف 2020، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.
وانتقل بيدرو إلى برايتون، في صيف 2023، وسجل خلال موسمه الأول مع الفريق 20 هدفًا في كل البطولات التي شارك بها برايتون، كما صنع 3 أهداف لزملائه خلال 39 مباراة لعبها المهاجم البرازيلي.
وانضم جواو بيدرو إلى منتخب البرازيل، في نوفمبر 2023، وخاض مباراة دولية أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026، كما تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.
ويعد جواو بيدرو هداف برايتون في الموسم الحالي على صعيد جميع المسابقات، كما أنه أكثر من ساهم في أهداف هذا الموسم لفريقه.