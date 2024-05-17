الأهلي السعودي يستهدف مهاجمًا بارزًا في الدوري الإنجليزي

ويبلغ البرازيلي جواو بيدرو من العمر، 22 عامًا، وانضم إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي واتفورد، في صيف 2020، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.

وانتقل بيدرو إلى برايتون، في صيف 2023، وسجل خلال موسمه الأول مع الفريق 20 هدفًا في كل البطولات التي شارك بها برايتون، كما صنع 3 أهداف لزملائه خلال 39 مباراة لعبها المهاجم البرازيلي.

وانضم جواو بيدرو إلى منتخب البرازيل، في نوفمبر 2023، وخاض مباراة دولية أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026، كما تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

ويعد جواو بيدرو هداف برايتون في الموسم الحالي على صعيد جميع المسابقات، كما أنه أكثر من ساهم في أهداف هذا الموسم لفريقه.