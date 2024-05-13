نجم إسبانيا يهدد عرش بيلينغهام وفينيسيوس
يشهد الموسم الجاري تفوقًا كبيرًا لريال مدريد في الدوري الإسباني، الذي حسمه بالفعل قبل أن يلعب مباراته الماضية ضد غرناطة، بعد أن خسر برشلونة من نظيره جيرونا.
فوز ريال مدريد بالدوري جعل البعض يتخيل تلقائيًّا أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإسباني أمر محسوم لأحد نجوم النادي الملكي.
الحديث هنا بالتحديد عن الثنائي جود بيلينغهام، الذي كان أحد أكثر المساهمين في الأهداف لفريق واحد بالليغا، وزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.
لكن في الواقع هناك لاعب آخر في أحد فرق الربع الثاني من جدول الترتيب يمكنه أن يزاحم ثنائي ريال مدريد، وهو لاعب سابق للملكي.
بيلينغهام الأفضل ولكن
بحسابات البطولات لا يمكن أن يتم اعتبار وجود لاعب أفضل من بيلينغهام في الدوري الإسباني لهذا الموسم.
النجم الإنجليزي كان تأثيره فوري على ريال مدريد، ولو قمنا بإزالة مساهماته سنرى أن الفريق سيتراجع فورًا عدة مراكز للخلف، وربما حتى لا يصعد لدوري أبطال أوروبا، لكن الأمور لا يتم حسابها بتلك الطريقة.
بيلينغهام صحيح أثّر بشكل مباشر في حصول ريال مدريد على الكثير من النقاط، حيث ساهم بـ23% من أهداف الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني بالتسجيل، لكنه ليس الأفضل في فعل ذلك.
يتقدم على بيلينغهام سبعة أسماء أخرى في الدوري الإسباني كانت مساهمتهم أكثر قيمة لفرقهم، وبعضهم وصلت نسبة المساهمة الخاصة بهم إلى 41% مثل أنتي بوديمير لاعب أوساسونا، حيث سجل 16 هدفًا من أصل 39 لفريقه.
ولو كان الأمر بالعدد لكان لاعب جيرونا أرتيم دوفبيك هو الأفضل، لتسجيله 20 هدفًا مع فريقه هذا الموسم.
معيار آخر للحكم
بالتأكيد لن يكون ذلك هو المعيار النهائي لحسم لقب اللاعب الأفضل في الموسم، لكن جائزة رجل المباراة تعبر حقًّا عن اللاعب الأكثر تأثيرًا مع فريقه، أكثر بوضوح من عدد المساهمات أو الأهداف والصناعات.
حتى الآن يوجد لاعب واحد في الدوري الإسباني نجح في التفوق على نجم ريال مدريد بيلينغهام في عدد مرات الحصول على جائزة رجل المباراة.
ذلك اللاعب هو إيسكو، نجم ريال مدريد السابق وريال بيتيس الحالي، الذي حصد تلك الجائزة 19 مرة هذا الموسم فقط.
بيلينغهام يأتي في المركز الثاني بـ12 مرة، أي أقل من 60% من عدد مرات النجم الإسباني، الذي كان يومًا نجمًا لريال مدريد.
الخلاصة
المذهل في أرقام إيسكو أنه نال ذلك العدد من جوائز أفضل لاعب في المباراة خلال 27 مشاركة له هذا الموسم فقط كأساسي، في إعادة لأيام ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الشهيرة.
إيسكو لديه ثمانية أهداف وخمس صناعات فقط، وهي أرقام قد تكون متواضعة بالنسبة لتلك التي يقدمها بيلينغهام، لكن تأثيرها في فريق مثل ريال بيتيس أكبر بكثير من تأثير الإنجليزي مع ريال مدريد الذي لا يتوقف قط على لاعب واحد.