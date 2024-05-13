نجم إسبانيا يهدد عرش بيلينغهام وفينيسيوس

يشهد الموسم الجاري تفوقًا كبيرًا لريال مدريد في الدوري الإسباني، الذي حسمه بالفعل قبل أن يلعب مباراته الماضية ضد غرناطة، بعد أن خسر برشلونة من نظيره جيرونا.

فوز ريال مدريد بالدوري جعل البعض يتخيل تلقائيًّا أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإسباني أمر محسوم لأحد نجوم النادي الملكي.

الحديث هنا بالتحديد عن الثنائي جود بيلينغهام، الذي كان أحد أكثر المساهمين في الأهداف لفريق واحد بالليغا، وزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

لكن في الواقع هناك لاعب آخر في أحد فرق الربع الثاني من جدول الترتيب يمكنه أن يزاحم ثنائي ريال مدريد، وهو لاعب سابق للملكي.