اشتباكات بين لاعبي النصر والعين (فيديو)

وأهدر مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو للنصر، بينما سجل كريستيانو رونالدو فقط للفريق السعودي، ليتفوق فريق المدرب هرنان كريسبو.

وقال خالد عيسى، حارس العين لشبكة (بي.إن سبورتس): "ألف مبروك للجماهير. مباراة صعبة، لكننا خرجنا بمكاسب كبيرة".

وكانت المباراة متقلبة بعدما تبادل النصر والعين السيطرة عليها، قبل أن يسجل رونالدو من ركلة جزاء، حصل عليها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليجعل النتيجة 4-3 وتذهب المباراة لركلات الترجيح.

وكان سفيان رحيمي قد افتتح التسجيل للعين في الدقيقة 28، واحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو، وجعل المهاجم المغربي النتيجة 2-صفر قرب الاستراحة، بتسديدة من حافة منطقة الجزاء.

وقلص عبد الرحمن غريب الفارق للنصر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما استغل خروج الحارس عيسى لملاحقة ساديو ماني، ليسدد من مدى قريب.

وأدرك النصر التعادل في الدقيقة 51 بتسديدة من أوتافيو مونتيرو، قبل أن يهدر رونالدو أخطر فرصة.

وتابع مهاجم البرتغال كرة مرتدة من عيسى ووضعها بجوار القائم الأيسر من مدى قريب، بغرابة شديدة.

وسجل تيليس الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 72، لتصبح النتيجة الإجمالية 3-3.

وبعد مرور ثماني دقائق من انطلاق الشوط الأول الإضافي، طُرد أيمن يحيى لدهس بندر الأحبابي قائد العين.

وسجل سلطان الشامسي هدف التعادل للعين في الدقيقة 103، مستغلا خطأ من الحارس راغد النجار في إبعاد تمريرة عرضية؛ إذ فشل في السيطرة على الكرة لتصطدم بالعارضة وتستقر أمام المهاجم البديل الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وعاد رونالدو وأهدر فرصة خطيرة مجددا من وضع انفراد، حين صوب في محيط الحارس عيسى من مدى قريب، ولم يستفد من الكرة حين عادت له، ليسدد كرة غير متقنة سيطر عليها الحارس مجددا.

لكن رونالدو حصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من سعيد جمعة لاعب العين، ليسجلها ببراعة ويدرك التعادل.

وافتقد لاعبو النصر الدقة في تسديد ركلات الترجيح؛ إذ أنقذ الحارس عيسى تسديدة بروزوفيتش، قبل أن يسدد تيليس في العارضة، وأوتافيو خارج المرمى، بينما سجل رحيمي وأليخاندرو وروميرو (كاكو) والشامسي للعين.