بروك ليسنر يوافق على تحدي أوموس في نزال بعرض ريسلمانيا

وتم الإعلان عن نزال جديد في عرض RAW ريسلمانيا، بين بروك ليسنر وأوموس، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة.

وتواجد بروك ليسنر في مباراة رويال رامبل الأخيرة، حيث كان المصارع رقم 12، وتمكن من إقصاء ثلاثة مصارعين في غضون ثلاث دقائق فقط.