بروك ليسنر يوافق على تحدي أوموس في نزال بعرض ريسلمانيا
وافق المصارع بروك ليسنر، على تحدي العملاق أوموس في نزال بعرض ريسلمانيا.
وتم الإعلان عن نزال جديد في عرض RAW ريسلمانيا، بين بروك ليسنر وأوموس، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة.
وتواجد بروك ليسنر في مباراة رويال رامبل الأخيرة، حيث كان المصارع رقم 12، وتمكن من إقصاء ثلاثة مصارعين في غضون ثلاث دقائق فقط.
والآن سنستعرض معكم النتائج الكاملة لعرض RAW:
أولا:
جيمي أوسو وسولو سيكوا ينتصران على فريق ذا ستريت بروفيتس
ثانيًا:
بروك ليسنر يوافق على تحدي أوموس في نزال بعرض ريسلمانيا ويوجه ضربة F-5 إلى ام في بي
ثالثًا:
كودي رودز ينتصر على تشاد جيبل
رابعًا:
أسكا تنتصر على كارميلا
خامسًا:
كانديس ليراي تنتصر على بايبر نيفين بسبب تدخل من نيكي كروس
سادسًا:
سيث "فريكن" رولينز يعتدي على ذا ميز ويستخدم هاتفه للاتصال بلوجان بول ليدعوه إلى عرض راو الأسبوع القادم
سابعًا:
بوبي لاشلي ينتصر على الايس
ثامنًا:
جوني جارجانو ينتصر على أوتيس
تاسعًا:
بيكي لينش وليتا تنتصران على ايو سكاي وداكوتا كاي من فريق داميدج كنترول لتفوزا بلقب التاج تيم للسيدات.