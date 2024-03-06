مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني، فريق لايبزيغ الألماني على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفاز ريال مدريد على نظيره الألماني في عقر داره بمباراة الذهاب بهدف نظيف.

وفي المباراة الأخرى، يلعب مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن الدنماركي، على ملعبه "الاتحاد".

وقد يكون مانشستر سيتي متقدمًا بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام كوبنهاغن، لكن المدرب بيب غوارديولا حذَّر حامل اللقب من أي تهاون في مباراة الإياب على أرضه، غدًا الأربعاء.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: