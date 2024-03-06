مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني، فريق لايبزيغ الألماني على ملعب سانتياغو بيرنابيو.
وفاز ريال مدريد على نظيره الألماني في عقر داره بمباراة الذهاب بهدف نظيف.
وفي المباراة الأخرى، يلعب مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن الدنماركي، على ملعبه "الاتحاد".
وقد يكون مانشستر سيتي متقدمًا بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام كوبنهاغن، لكن المدرب بيب غوارديولا حذَّر حامل اللقب من أي تهاون في مباراة الإياب على أرضه، غدًا الأربعاء.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي x كوبنهاغن - 11:00 مساء - beIN sports 1.
ريال مدريد x لايبزيغ - 11:00 مساء - beIN sports 2.
الدوري الأوروبي
سبورتنغ لشبونة x أتالانتا - 08:45 مساء - beIN Sports HD 4
دوري أبطال آسيا
شاندونغ تايشان x يوكوهاما إف مارينوس - 01:00 - beIN sports AFC